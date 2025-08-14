Jordan Sport
男子高尔夫短裤
穿上 Jordan Sport 男子高尔夫短裤，畅享高尔夫时光。该短裤采用弹性梭织面料，让你在挥杆之际舒适畅动。同时具备出色外观，尽显 Jordan 风范。
- 显示颜色： 巴洛克棕/巴洛克棕
- 款式： HQ8488-237
其他细节
- 弹性梭织面料，塑就自如运动体验
- 弹性腰部，舒适贴合
- 侧边和后身口袋，提供多种储物选择
产品细节
- 面料：84% 锦纶/16% 氨纶。口袋：76% 聚酯纤维/24% 氨纶
- 可机洗
