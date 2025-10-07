 
Jordan Sport 男子高尔夫短裤 - 亚麻/亚麻

Jordan Sport

男子高尔夫短裤

18% 折让

穿上 Jordan Sport 男子高尔夫短裤，畅享高尔夫时光。该短裤采用弹性梭织面料，让你在挥杆之际舒适畅动。同时具备出色外观，尽显 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 亚麻/亚麻
  • 款式： HQ8488-248

其他细节

  • 弹性梭织面料，塑就自如运动体验
  • 弹性腰部，舒适贴合
  • 侧边和后身口袋，提供多种储物选择

产品细节

  • 面料：84% 锦纶/16% 氨纶。口袋：76% 聚酯纤维/24% 氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

