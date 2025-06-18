 

Jordan Sport

蛇年新年女子速干印花短款背心

¥299

Jordan Sport 女子速干印花短款背心可导湿速干，舒适非凡，助你轻松攻克日常训练。 柔软弹性面料结合裁短下摆、轻薄肩带和低背设计，营造充裕活动空间。


  • 显示颜色： 中橄榄绿
  • 款式： HM6501-222

Jordan Sport

¥299

Jordan Sport 女子速干印花短款背心可导湿速干，舒适非凡，助你轻松攻克日常训练。 柔软弹性面料结合裁短下摆、轻薄肩带和低背设计，营造充裕活动空间。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 全衬里设计，提升包覆效果
  • 裁短下摆设计，塑就利落风范
  • 整版蟒蛇纹印花面料经随机裁剪，打造独特外观，因此每一件上衣都各不相同

产品细节

  • 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。 里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 中橄榄绿
  • 款式： HM6501-222

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