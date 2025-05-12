Jordan Sport
蛇年新年女子速干印花短款背心
¥169¥29943% 折让
Jordan Sport 女子速干印花短款背心可导湿速干，舒适非凡，助你轻松攻克日常训练。 柔软弹性面料结合裁短下摆、轻薄肩带和低背设计，营造充裕活动空间。
- 显示颜色： 中橄榄绿
- 款式： HM6501-222
Jordan Sport
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Jordan Sport 女子速干印花短款背心可导湿速干，舒适非凡，助你轻松攻克日常训练。 柔软弹性面料结合裁短下摆、轻薄肩带和低背设计，营造充裕活动空间。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 全衬里设计，提升包覆效果
- 裁短下摆设计，塑就利落风范
- 整版蟒蛇纹印花面料经随机裁剪，打造独特外观，因此每一件上衣都各不相同
产品细节
- 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。 里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 中橄榄绿
- 款式： HM6501-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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