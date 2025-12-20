 
Jordan Sport Classic 男子连帽夹克 - 飞行员灰/黑

Jordan Sport Classic

男子连帽夹克

25% 折让

Jordan Sport Classic 男子连帽夹克采用轻盈起皱锦纶面料，塑就经典运动外观；精致滚边设计，致敬 JORDAN 品牌早期造型。 网眼布衬里，舒适非凡。


  • 显示颜色： 飞行员灰/黑
  • 款式： IB2242-041

其他细节

  • 锦纶梭织面料，轻盈耐穿
  • 网眼布里料，质感舒适
  • 双向拉链设计，可供自主调节包覆效果

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
  • 插手口袋
  • 弹性袖口和下摆
  • 可机洗
  • 显示颜色： 飞行员灰/黑
  • 款式： IB2242-041

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。