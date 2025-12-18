Jordan Sport Classic
男子连帽夹克
15% 折让
Jordan Sport Classic 男子连帽夹克采用轻盈起皱锦纶面料，塑就经典运动外观；精致滚边设计，致敬 JORDAN 品牌早期造型。 网眼布衬里，舒适非凡。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB2242-010
其他细节
- 锦纶梭织面料，轻盈耐穿
- 网眼布里料，质感舒适
- 双向拉链设计，可供自主调节包覆效果
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 插手口袋
- 弹性袖口和下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
