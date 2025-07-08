穿上 Jordan Sport Crossover Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干法式毛圈无袖套头连帽衫，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款无袖连帽衫采用挺括的法式毛圈面料，结合导湿速干技术，助你在球场内外洋溢清新活力。

穿上 Jordan Sport Crossover Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干法式毛圈无袖套头连帽衫，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款无袖连帽衫采用挺括的法式毛圈面料，结合导湿速干技术，助你在球场内外洋溢清新活力。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。