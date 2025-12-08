Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干针织长裤以导湿速干技术加持经典设计，助你保持干爽有型。该长裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，是日常的舒适叠搭佳选。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。