 
Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干针织长裤 - 飞行员灰/黑

Jordan Sport Crossover

Dri-FIT 男子速干针织长裤

20% 折让

Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干针织长裤以导湿速干技术加持经典设计，助你保持干爽有型。该长裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，是日常的舒适叠搭佳选。


  • 显示颜色： 飞行员灰/黑
  • 款式： FV8609-041

Jordan Sport Crossover

20% 折让

Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干针织长裤以导湿速干技术加持经典设计，助你保持干爽有型。该长裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，是日常的舒适叠搭佳选。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽、舒适和专注
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 侧边拉链口袋，便于安全收纳小物件

产品细节

  • 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 弹性裤管口
  • 可机洗
  • 显示颜色： 飞行员灰/黑
  • 款式： FV8609-041

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。