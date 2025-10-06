Jordan Sport Diamond 大童短裤是一款基础佳选单品，助你尽情畅玩。该短裤采用透气聚酯纤维网眼布面料，无论在球场、赛场还是运动场，皆可营造清爽舒适的运动体验；弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感。

