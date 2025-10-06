 
Jordan Sport Diamond 女子速干短袖篮球上衣 - 白色/黑

Jordan Sport

Diamond 女子速干短袖篮球上衣

30% 折让

Jordan Sport Diamond 女子速干短袖上衣采用宽松版型，彰显运动风范，塑就随行而动的穿着体验。后领下方采用 Diamond 弹力网眼布拼接，打造时尚外观，同时助你畅享舒爽；匠心排布的设计线条，增添 Jordan 经典风尚。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FN5117-100

其他细节

  • 后领下方经典 Jordan Diamond 细节采用弹力网眼拼接设计，提升透气性
  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注

产品细节

  • 面料：76% 聚酯纤维/12% 棉/12% 粘纤。镶嵌：81% 锦纶/19% 氨纶
  • 可机洗
