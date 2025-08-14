Jordan Sport
Diamond 女子速干短袖篮球上衣
10% 折让
Jordan Sport Diamond 女子速干短袖上衣采用宽松版型，彰显运动风范，塑就随行而动的穿着体验。后领下方采用 Diamond 弹力网眼布拼接，打造时尚外观，同时助你畅享舒爽；匠心排布的设计线条，增添 Jordan 经典风尚。
- 显示颜色： 浅银/白色
- 款式： FN5117-034
其他细节
- 后领下方经典 Jordan Diamond 细节采用弹力网眼拼接设计，提升透气性
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 面料：76% 聚酯纤维/12% 棉/12% 粘纤。镶嵌：81% 锦纶/19% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
