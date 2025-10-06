 
Jordan Sport Diamond 女子速干篮球短裤 - 浅银/浅银/飞行员灰/飞行员灰

Jordan Sport

Diamond 女子速干篮球短裤

40% 折让

戴上金链强势灌篮，装备妥当以敏捷身姿交叉过人，彰显迈克尔·乔丹风范。Jordan Sport Diamond 女子速干短裤采用导湿速干的透气网眼布面料，搭配弹性腰部和内置开口抽绳，营造运动风范和时尚格调。


  • 显示颜色： 浅银/浅银/飞行员灰/飞行员灰
  • 款式： FB4589-034

Jordan Sport

40% 折让

戴上金链强势灌篮，装备妥当以敏捷身姿交叉过人，彰显迈克尔·乔丹风范。Jordan Sport Diamond 女子速干短裤采用导湿速干的透气网眼布面料，搭配弹性腰部和内置开口抽绳，营造运动风范和时尚格调。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 侧缝口袋，便于随行存放小物件

产品细节

  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅银/浅银/飞行员灰/飞行员灰
  • 款式： FB4589-034

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。