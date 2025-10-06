Jordan Sport
Diamond 女子速干篮球短裤
51% 折让
戴上金链强势灌篮，装备妥当以敏捷身姿交叉过人，彰显迈克尔·乔丹风范。Jordan Sport Diamond 女子速干短裤采用导湿速干的透气网眼布面料，搭配弹性腰部和内置开口抽绳，营造运动风范和时尚格调。
- 显示颜色： 黑/白色/白色/黑
- 款式： FB4589-010
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 侧缝口袋，便于随行存放小物件
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色/黑
- 款式： FB4589-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
