Jordan Sport
Diamond 女子速干篮球背心
10% 折让
Jordan Sport Diamond 女子速干背心采用轻盈网眼布面料，助你在训练过程中保持干爽透气。宽松版型，助你自如畅动。背面上部菱形拼接，再现 Jordan 经典设计。
- 显示颜色： 黑/隐形灰
- 款式： FB4630-010
Jordan Sport
10% 折让
Jordan Sport Diamond 女子速干背心采用轻盈网眼布面料，助你在训练过程中保持干爽透气。宽松版型，助你自如畅动。背面上部菱形拼接，再现 Jordan 经典设计。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 侧边开衩设计，提升透气性，塑就自如运动体验
- 后领下方采用轻盈网眼拼接设计，透气出众
产品细节
- 正面中央饰以 Jumpman 印花
- 面料：76% 聚酯纤维/12% 棉/12% 粘纤。镶嵌：81% 锦纶/19% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/隐形灰
- 款式： FB4630-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。