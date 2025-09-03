 
Jordan Sport Diamond 女子速干篮球背心 - 黑/隐形灰

Jordan Sport

Diamond 女子速干篮球背心

23% 折让
黑/隐形灰
浅银/白色

Jordan Sport Diamond 女子速干背心采用轻盈网眼布面料，助你在训练过程中保持干爽透气。宽松版型，助你自如畅动。背面上部菱形拼接，再现 Jordan 经典设计。


  • 显示颜色： 黑/隐形灰
  • 款式： FB4630-010

Jordan Sport

23% 折让

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 侧边开衩设计，提升透气性，塑就自如运动体验
  • 后领下方采用轻盈网眼拼接设计，透气出众

产品细节

  • 正面中央饰以 Jumpman 印花
  • 面料：76% 聚酯纤维/12% 棉/12% 粘纤。镶嵌：81% 锦纶/19% 氨纶
  • 可机洗
