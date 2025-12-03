Jordan Sport Diamond
Realtree 男子速干短裤
30% 折让
Jordan Sport Diamond Realtree 男子速干短裤以迷彩设计焕新经典，巧妙糅合 Jordan 与 Realtree 风范。短裤采用透气开孔网眼布，帮助保持舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV2737-010
Jordan Sport Diamond
30% 折让
Jordan Sport Diamond Realtree 男子速干短裤以迷彩设计焕新经典，巧妙糅合 Jordan 与 Realtree 风范。短裤采用透气开孔网眼布，帮助保持舒适。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 网眼布面料，轻盈透气
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV2737-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。