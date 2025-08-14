Jordan Sport Dongdan
Diamond 下站东单女子速干背心
22% 折让
穿上 Jordan Sport Dongdan Diamond 下站东单女子速干背心，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款背心采用轻盈弹性针织面料，结合导湿速干技术，球场内外皆可驾驭。
- 显示颜色： 燕麦色/麻黄
- 款式： HV1269-140
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。网眼布：81% 锦纶/19% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 燕麦色/麻黄
- 款式： HV1269-140
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
