Jordan Sport Dongdan
Dri-FIT 下站东单男子速干网眼布短裤
47% 折让
穿上 Jordan Sport Dongdan Dri-FIT 下站东单男子速干网眼布短裤，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。透气网眼布面料结合导湿速干技术，助你在球场内外保持清爽。
- 显示颜色： 中橄榄绿/燕麦色/麻黄/灰黑
- 款式： HV1264-222
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 网眼布面料，轻盈透气
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
