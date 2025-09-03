 
Jordan Sport Dri-FIT 女子速干背心 - 黑/白色

Jordan Sport

Dri-FIT 女子速干背心

22% 折让

训练基本单品，成就挚爱之选。 Jordan Sport Dri-FIT 女子速干背心舒适贴合，采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展；结合导湿速干技术，助你心无旁骛，专注训练。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HQ8906-010

Jordan Sport

22% 折让

训练基本单品，成就挚爱之选。 Jordan Sport Dri-FIT 女子速干背心舒适贴合，采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展；结合导湿速干技术，助你心无旁骛，专注训练。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 内置无罩杯运动内衣，带来舒适支撑效果
  • 工字型后背设计，塑就舒适自如的运动体验

产品细节

  • 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HQ8906-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。