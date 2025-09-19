Jordan Sport
Dri-FIT 女子速干背心
17% 折让
训练基本单品，成就挚爱之选。 Jordan Sport Dri-FIT 女子速干背心舒适贴合，采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展；结合导湿速干技术，助你心无旁骛，专注训练。
- 显示颜色： 浅银/白色
- 款式： HQ8906-034
Jordan Sport
17% 折让
训练基本单品，成就挚爱之选。 Jordan Sport Dri-FIT 女子速干背心舒适贴合，采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展；结合导湿速干技术，助你心无旁骛，专注训练。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置无罩杯运动内衣，带来舒适支撑效果
- 工字型后背设计，塑就舒适自如的运动体验
产品细节
- 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅银/白色
- 款式： HQ8906-034
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。