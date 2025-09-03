Jordan Sport
Dri-FIT 男子透气速干无袖篮球上衣
30% 折让
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干无袖上衣采用导湿速干技术，助在鏖战时保持干爽，专注比赛，发挥出色表现。经典版型，营造恰到好处的活动空间；下摆开衩设计，助你轻松制霸赛场。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FN5857-010
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧面下摆开衩设计，让你畅动自如
产品细节
- 面料：棉/聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
