 
Jordan Sport Dri-FIT 男子透气速干短裤 - 飞行员灰

Jordan Sport Dri-FIT 男子速干短裤采用轻盈弹性面料和紧身贴合设计，搭载导湿技术，让你的造型跃升新层次。紧身版型缔造出众支撑力，助你畅动自如。


  • 显示颜色： 飞行员灰
  • 款式： FV8619-041

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 弹性针织面料和提花腰部设计，柔韧灵活，塑就出众支撑力和紧密贴合感
  • 两侧插袋设计，可安全存放大部分手机

产品细节

  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
