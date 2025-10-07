Jordan Sport
Dri-FIT 男子透气速干短裤
36% 折让
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干短裤采用轻盈弹性面料和紧身贴合设计，搭载导湿技术，让你的造型跃升新层次。紧身版型缔造出众支撑力，助你畅动自如。
- 显示颜色： 飞行员灰
- 款式： FV8619-041
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 弹性针织面料和提花腰部设计，柔韧灵活，塑就出众支撑力和紧密贴合感
- 两侧插袋设计，可安全存放大部分手机
产品细节
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
