Jordan Sport Dri-FIT
男子速干七分紧身裤
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干七分紧身裤采用匠心打造，助你在赛场、健身房等多种场合发挥出众表现。弹性面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适，令你心无旁骛地挑战自我。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DX3140-010
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 右髋口袋可方便收纳手机、钥匙或钱包，让你在训练时保持专注，解放双手
- 柔软弹性腰部舒适贴合，包覆核心肌群，有助稳固裤身
产品细节
- 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 腰部饰有 JORDAN 字样
- 左裤脚印有 Jumpman 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
