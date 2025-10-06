 
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干七分紧身裤 - 黑/黑/白色

Jordan Sport Dri-FIT

男子速干七分紧身裤

40% 折让

售罄：

此配色当前无货

Jordan Sport Dri-FIT 男子速干七分紧身裤采用匠心打造，助你在赛场、健身房等多种场合发挥出众表现。弹性面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适，令你心无旁骛地挑战自我。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DX3140-010

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 右髋口袋可方便收纳手机、钥匙或钱包，让你在训练时保持专注，解放双手
  • 柔软弹性腰部舒适贴合，包覆核心肌群，有助稳固裤身

产品细节

  • 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 腰部饰有 JORDAN 字样
  • 左裤脚印有 Jumpman 标志
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色的 Dri-FIT 字样因批次不同，所呈现的位置可能在服装表面或内里。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。