 
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干七分紧身裤 - 黑/白色

Jordan Sport

Dri-FIT 男子速干七分紧身裤

36% 折让
黑/白色
白色/黑

Jordan Sport Dri-FIT 男子速干七分紧身裤采用顺滑弹性面料，妥帖包覆身形，塑就出众支撑效果。Dri-FIT 技术可导湿速干，助你在激烈的运动中保持自信舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV8635-010

36% 折让

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 大腿两侧口袋便于存放随身小物件，可容纳大部分智能手机
  • 弹性提花腰部设计，塑就稳固贴合的舒适感受
  • 正面融入网眼拼接设计，提升透气性

产品细节

  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    此款产品的图片中，外层短裤仅作搭配使用，并非产品的一部分。敬请注意，并请酌情选购！

