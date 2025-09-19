 
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干企领高尔夫上衣 - 帆白/黑

Jordan Sport Dri-FIT 男子速干企领高尔夫上衣可单穿，亦可贴身打底，专为高尔夫球场打造，塑就自如挥杆体验，同时助你在赛后聚会尽展时尚格调。柔软针织面料加持导湿速干技术，助你保持清爽。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IB2832-133

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈针织面料，柔软顺滑

产品细节

  • 58% 棉/42% 聚酯纤维
  • 可机洗
