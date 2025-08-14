 
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干印花短裤 - 飞行员灰

Jordan Sport

Dri-FIT 男子速干印花短裤

20% 折让
飞行员灰
黑

Jordan Sport Dri-FIT 男子速干印花短裤采用轻盈网眼布结合导湿速干技术，性能出众，堪称佳选单品。标准版型设计，让你在进行不同训练时保持清爽。火焰般 Jumpman 图案，塑就出众外观。


  • 显示颜色： 飞行员灰
  • 款式： HQ8666-041

Jordan Sport

20% 折让

Jordan Sport Dri-FIT 男子速干印花短裤采用轻盈网眼布结合导湿速干技术，性能出众，堪称佳选单品。标准版型设计，让你在进行不同训练时保持清爽。火焰般 Jumpman 图案，塑就出众外观。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 飞行员灰
  • 款式： HQ8666-041

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。