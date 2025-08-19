Jordan Sport
Dri-FIT 男子速干印花高尔夫短裤
¥699
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干印花高尔夫短裤质感轻盈，可导湿速干，在球场上彰显经典 Jordan 风范。 不信？ 一看图案便知。
- 显示颜色： 浅银/黑
- 款式： HQ8676-034
Jordan Sport
¥699
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干印花高尔夫短裤质感轻盈，可导湿速干，在球场上彰显经典 Jordan 风范。 不信？ 一看图案便知。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配按扣拉链门襟，结合裤袢，塑就传统外观
- 梭织斜纹面料，轻盈耐穿
产品细节
- 96% 锦纶/4% 氨纶
- 右髋拉链口袋
- 后身口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 浅银/黑
- 款式： HQ8676-034
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。