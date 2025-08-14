Jordan Sport
Dri-FIT 男子速干印花T恤
20% 折让
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干印花T恤采用针织棉料，结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适。匠心图案设计，燃力十足。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HQ8967-100
Jordan Sport
20% 折让
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干印花T恤采用针织棉料，结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适。匠心图案设计，燃力十足。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HQ8967-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。