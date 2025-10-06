Jordan Sport
Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤
18% 折让
从高尔夫练习场到攻克 18 洞，尽显出众风采。 Jordan Sport Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤采用梭织面料，质感轻盈且富有弹性；结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适，畅享高尔夫时光。
- 显示颜色： 亚麻/黑
- 款式： HQ8678-248
Jordan Sport
18% 折让
从高尔夫练习场到攻克 18 洞，尽显出众风采。 Jordan Sport Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤采用梭织面料，质感轻盈且富有弹性；结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适，畅享高尔夫时光。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配腰带环，塑就传统外观，助你轻松驾驭赛场
- 梭织面料，轻盈耐穿
产品细节
- 96% 锦纶/4% 氨纶
- 右髋拉链口袋
- 后身口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 亚麻/黑
- 款式： HQ8678-248
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。