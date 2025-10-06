 
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤 - 亚麻/黑

亚麻/黑
从高尔夫练习场到攻克 18 洞，尽显出众风采。 Jordan Sport Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤采用梭织面料，质感轻盈且富有弹性；结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适，畅享高尔夫时光。


  • 显示颜色： 亚麻/黑
  • 款式： HQ8678-248

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性腰部搭配腰带环，塑就传统外观，助你轻松驾驭赛场
  • 梭织面料，轻盈耐穿

产品细节

  • 96% 锦纶/4% 氨纶
  • 右髋拉链口袋
  • 后身口袋
  • 可机洗
