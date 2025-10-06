Jordan Sport
Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤
18% 折让
穿上这款经典的 Jordan Sport Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤，轻松驾驭挥杆练习或整场高尔夫球赛，彰显 Jordan 风范。轻盈针织面料结合导湿速干技术，助你随时随地畅享清爽运动体验。
- 显示颜色： 浅银/黑
- 款式： HQ8689-034
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 垂坠式下摆设计，便于将T恤掖入下装，在弯腰或伸展动作中提供出众包覆效果
产品细节
- 58% 棉/42% 聚酯纤维
- 双扣式前襟
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
