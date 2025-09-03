Jordan Sport
Dri-FIT 男子速干T恤
30% 折让
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干T恤采用柔软针织面料，结合导湿速干技术，助你保持干爽和专注，令训练表现跃升新层次。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IB6762-100
Jordan Sport
30% 折让
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干T恤采用柔软针织面料，结合导湿速干技术，助你保持干爽和专注，令训练表现跃升新层次。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IB6762-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。