Jordan Sport
Dri-FIT 男子防晒速干长袖紧身运动上衣
40% 折让
Jordan Sport Dri-FIT 男子防晒速干长袖紧身运动上衣采用匠心设计，叠搭或单穿皆宜。柔软针织面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HQ8684-100
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 单面针织面料，轻盈且富有弹性，让衣身随行而动
产品细节
- UPF 40+
- 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
