Jordan Sport
Dri-FIT ADV 男子透气速干舒爽短袖运动上衣
18% 折让
Jordan Sport Dri-FIT ADV 男子速干短袖运动上衣，运动休闲两相宜。该上衣采用导湿速干技术和关键区域透气设计，无论是在球场还是在健身房，皆可令你无拘畅动，舒适自如。
- 显示颜色： 暗灰色/黑/黑
- 款式： FN5865-022
其他细节
- Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 提花针织面料略带纹理质感，提升立体感
- 背面中央镶边，为造型增添别致元素
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
