Dri-FIT ADV Diamond 男子速干短裤
衣橱佳选单品携革新升级设计重磅回归。Jordan Sport Dri-FIT ADV Diamond 男子速干短裤采用导湿速干技术和关键区域透气设计，助你在驰骋球场、去健身房热练或放松休闲时畅享舒适感受。该短裤采用标准版型，令你无拘畅动；弹性腰部搭配抽绳，塑就稳固贴合感。
- 显示颜色： 暗灰色/黑/黑
- 款式： FN5868-022
其他细节
- Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 侧边口袋，便于存放小物品
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
