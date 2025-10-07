 
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 女子速干短裤 - 黑/帆白

Jordan Sport

Dri-FIT Diamond 女子速干短裤

40% 折让

Jordan Sport Dri-FIT Diamond 女子速干短裤采用导湿速干技术搭配标准版型，塑就穿搭佳选。略带光泽感的针织面料，打造出众造型。经典菱形镶边设计，彰显经典 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HQ8909-011

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈针织面料，质感顺滑，略带光泽
  • 弹性腰部，舒适贴合

产品细节

  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
