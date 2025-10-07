Jordan Sport
Dri-FIT Diamond 女子速干短裤
40% 折让
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 女子速干短裤采用导湿速干技术搭配标准版型，塑就穿搭佳选。略带光泽感的针织面料，打造出众造型。经典菱形镶边设计，彰显经典 Jordan 风范。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HQ8909-011
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，质感顺滑，略带光泽
- 弹性腰部，舒适贴合
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
