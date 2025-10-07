Jordan Sport
Dri-FIT Diamond 男子速干印花短裤
42% 折让
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干印花短裤采用导湿速干网眼布，轻盈透气，彰显 Jordan 经典风范，助力畅享比赛时光。不信？细看组合印花，由互相交织的精巧 Jumpman 标志组成。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HQ8664-010
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈网眼布面料，透气出众
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 经典菱形镶边，彰显经典 Jordan 风范
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
