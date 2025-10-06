 
Jordan Sport Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干夹克 - 浅银/白色

Jordan Sport

Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干夹克

41% 折让

畅享热身新体验。Jordan Sport Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干夹克采用顺滑弹性锦纶混纺面料外层结合导湿速干技术，质感轻盈非凡，带来出色性能和舒适体验，打造出众的赛前训练装备。网眼布拼接里料结合后身开口设计，塑就出众透气性；宽松版型，便于叠搭。


  • 显示颜色： 浅银/白色
  • 款式： HQ8896-034

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 顺滑锦纶混纺面料外层经久耐穿且富有弹性，令夹克随行而动，助你自如完成弯腰和伸展动作
  • 轻盈网眼布拼接里料结合后身开口设计，塑就出众透气性

产品细节

  • UPF 40+
  • 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 弹性袖口和下摆
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
