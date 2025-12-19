Jordan Sport
Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干长裤
34% 折让
热身运动新体验。Jordan Sport Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干长裤采用弹性锦纶混纺面料，结合导湿速干技术，轻盈舒适，性能非凡，打造出众的赛前训练装备。臀部和腿部采用宽松设计，营造充裕活动空间；可调节裤管口，让你玩转不凡风格。
- 显示颜色： 浅银/白色
- 款式： HQ8893-034
Jordan Sport
34% 折让
热身运动新体验。Jordan Sport Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干长裤采用弹性锦纶混纺面料，结合导湿速干技术，轻盈舒适，性能非凡，打造出众的赛前训练装备。臀部和腿部采用宽松设计，营造充裕活动空间；可调节裤管口，让你玩转不凡风格。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 裤管口设有松紧抽绳，既可松开，亦可束紧，助你打造多变造型
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 左侧裤腿拉链口袋设计，营造安全储物空间
产品细节
- 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
-
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 浅银/白色
- 款式： HQ8893-034
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。