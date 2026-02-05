Jordan Sport Essentials
Dri-FIT 男子速干七分紧身裤
10% 折让
Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干七分紧身裤采用弹性面料，可妥帖包覆身体，提供出色支撑力。此外，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在激烈的运动中保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF0900-010
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边口袋便于存放随身小物件
- 弹性提花腰部设计，塑就稳固贴合的舒适感受
- 正面网眼拼接设计，提升透气性
产品细节
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF0900-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
