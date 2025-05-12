 

Jordan Sport Fly

Dri-FIT 速干软顶运动帽

¥139¥24944% 折让
浅骨色/卡其/黑
黑/黑/白色

Jordan Sport Fly Dri-FIT 速干软顶运动帽采用轻盈耐用的不易撕裂面料，搭载导湿速干技术，塑就舒适运动体验。


  • 显示颜色： 浅骨色/卡其/黑
  • 款式： HV0517-072

Jordan Sport Fly

¥139¥24944% 折让

Jordan Sport Fly Dri-FIT 速干软顶运动帽采用轻盈耐用的不易撕裂面料，搭载导湿速干技术，塑就舒适运动体验。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型

产品细节

  • 面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 背面固定带搭配插扣设计
  • 手洗
  • 显示颜色： 浅骨色/卡其/黑
  • 款式： HV0517-072

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