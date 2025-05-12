Jordan Sport Fly
Dri-FIT 速干软顶运动帽
¥139¥24944% 折让
Jordan Sport Fly Dri-FIT 速干软顶运动帽采用轻盈耐用的不易撕裂面料，搭载导湿速干技术，塑就舒适运动体验。
- 显示颜色： 浅骨色/卡其/黑
- 款式： HV0517-072
Jordan Sport Fly
¥139¥24944% 折让
Jordan Sport Fly Dri-FIT 速干软顶运动帽采用轻盈耐用的不易撕裂面料，搭载导湿速干技术，塑就舒适运动体验。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型
产品细节
- 面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
- 背面固定带搭配插扣设计
- 手洗
- 显示颜色： 浅骨色/卡其/黑
- 款式： HV0517-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。