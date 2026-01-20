 
Jordan Sport Hoop 新年系列 Dri-FIT 男子速干圆领运动衫 - 奶白 II

Jordan Sport Hoop 新年系列

Dri-FIT 男子速干圆领运动衫

清爽舒适，助你喜迎马年。Jordan Sport Hoop 新年系列 Dri-FIT 男子速干圆领运动衫焕新演绎经典设计，结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适。可搭配 Jordan 新年系列下装，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 奶白 II
  • 款式： IQ3953-236

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适

产品细节

  • 69% 棉/31% 聚酯纤维
  • 可机洗
