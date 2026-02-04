Jordan Sport Hoop Fleece
Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟连帽衫
10% 折让
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟连帽衫采用优质双面针织面料，让你在球场内外倍感清新，洋溢十足活力范。此款连帽衫内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果且不增加滞重感。导湿速干面料，助你在升温之际保持干爽舒适。
- 显示颜色： 浅英国褐/红古铜
- 款式： FV8603-281
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 隐藏式拉链口袋，可供安全存放钱包、手机或钥匙
- 双向拉链设计，可供打造百搭造型
产品细节
- 面料/连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
