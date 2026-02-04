Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟连帽衫采用优质双面针织面料，让你在球场内外倍感清新，洋溢十足活力范。此款连帽衫内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果且不增加滞重感。导湿速干面料，助你在升温之际保持干爽舒适。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。