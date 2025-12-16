 
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干套头连帽衫 - 黑/暗灰色

Jordan Sport Hoop Fleece

Dri-FIT 男子速干套头连帽衫

41% 折让

Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干套头连帽衫采用轻盈的优质针织面料，让你在球场内外倍感清新，洋溢十足活力范。此款连帽衫内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果且不增加滞重感。导湿速干面料，助你在升温之际保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/暗灰色
  • 款式： HF0281-010

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 隐藏式拉链口袋，可供安全存放手机、钱包和钥匙

产品细节

  • 面料/连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
