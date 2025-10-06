 
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干针织长裤 - 黑/暗灰色

Jordan Sport Hoop Fleece

Dri-FIT 男子速干针织长裤

18% 折让

Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干针织长裤也许是你的日常穿搭新选。采用棉混纺针织面料，结合导湿速干技术，助你保持舒适。


  • 显示颜色： 黑/暗灰色
  • 款式： HQ8693-010

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 拉链口袋，帮助安全收纳小物件

产品细节

  • 面料：69% 棉/31% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。