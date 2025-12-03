 
Jordan Sport Indy 女子低强度支撑速干运动内衣 - 黑/隐形灰/黑/白色

Jordan Sport Indy

女子低强度支撑速干运动内衣

34% 折让

Jordan Sport Indy 女子低强度支撑速干运动内衣质感轻盈，适合低强度训练和日常穿着，令你舒适畅动。简约设计，提供低强度支撑；顺滑弹性导湿速干面料，搭配可调节肩带和宽版胸带，塑就稳固贴合感。


  • 显示颜色： 黑/隐形灰/黑/白色
  • 款式： FV6499-010

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 匠心衬垫从下方装入，在穿着时保持稳固
  • 细肩带设计，便于从背面轻松调节，助你打造理想贴合感
  • 提花胸带，缔造舒适贴合感

产品细节

  • 面料/里料/夹层：聚酯纤维/氨纶。下摆：锦纶/聚酯纤维/氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：聚酯纤维
  • 可机洗
