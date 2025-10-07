 
Jordan Sport JAM 男子热身夹克 - 黑/金属银

Jordan Sport JAM

男子热身夹克

41% 折让

Jordan Sport JAM 男子热身夹克的设计灵感源自迈克尔·乔丹的经典热身服装，彰显出众风范。该夹克采用轻盈梭织面料，助你保持舒适，演绎经典赛前造型。


  • 显示颜色： 黑/金属银
  • 款式： HF9886-011

Jordan Sport JAM

41% 折让

Jordan Sport JAM 男子热身夹克的设计灵感源自迈克尔·乔丹的经典热身服装，彰显出众风范。该夹克采用轻盈梭织面料，助你保持舒适，演绎经典赛前造型。

其他细节

  • 顺滑梭织面料，轻盈耐穿
  • 双向拉链设计，可供打造多变造型
  • 正面按扣口袋，提供安全储物空间

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 弹性包边袖口和下摆
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/金属银
  • 款式： HF9886-011

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。