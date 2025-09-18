 
Jordan Sport Jumpman 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣 - 黑/白色

Jordan Sport

Jumpman 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣

23% 折让
黑/白色
白色/淡紫粉/黑

穿上 Jordan Sport Jumpman 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣，发挥自我潜能。该运动内衣采用缝合式衬垫，保持稳固不移位或折叠，令你心无旁骛，全力以赴。中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固身形，是训练和舞蹈课程的理想之选。弹性面料，舒适贴合；导湿速干技术，助你在训练时保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB6873-010

Jordan Sport

23% 折让

穿上 Jordan Sport Jumpman 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣，发挥自我潜能。该运动内衣采用缝合式衬垫，保持稳固不移位或折叠，令你心无旁骛，全力以赴。中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固身形，是训练和舞蹈课程的理想之选。弹性面料，舒适贴合；导湿速干技术，助你在训练时保持干爽。

出众面料，随型贴合

轻盈弹性面料宛如第二层肌肤，缔造非凡舒适的运动体验。

干爽体验

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 面料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。后片里料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB6873-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。