Jordan Sport
Jumpman 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣
40% 折让
穿上 Jordan Sport Jumpman 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣，发挥自我潜能。该运动内衣采用缝合式衬垫，保持稳固不移位或折叠，令你心无旁骛，全力以赴。中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固身形，是训练和舞蹈课程的理想之选。弹性面料，舒适贴合；导湿速干技术，助你在训练时保持干爽。
- 显示颜色： 白色/淡紫粉/黑
- 款式： FB6873-100
Jordan Sport
40% 折让
穿上 Jordan Sport Jumpman 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣，发挥自我潜能。该运动内衣采用缝合式衬垫，保持稳固不移位或折叠，令你心无旁骛，全力以赴。中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固身形，是训练和舞蹈课程的理想之选。弹性面料，舒适贴合；导湿速干技术，助你在训练时保持干爽。
出众面料，随型贴合
轻盈弹性面料宛如第二层肌肤，缔造非凡舒适的运动体验。
干爽体验
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。后片里料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/淡紫粉/黑
- 款式： FB6873-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。