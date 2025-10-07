穿上 Jordan Sport Jumpman 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣，发挥自我潜能。该运动内衣采用缝合式衬垫，保持稳固不移位或折叠，令你心无旁骛，全力以赴。中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固身形，是训练和舞蹈课程的理想之选。弹性面料，舒适贴合；导湿速干技术，助你在训练时保持干爽。

