Jordan Sport Leak Protection: Period

Jordan Sport Leak Protection: Period 女子速干短裤助你安心无忧，轻松驾驭日常挑战。 采用柔软轻盈面料，可随身体动作自如伸展；纤薄衬里，有助防止渗漏，让你随时随地畅动无负担。 匠心设计，让你格外安心。

妥帖包覆，自信从容 纤薄衬里可支撑 3ml 的液体吸附， 搭配棉条、卫生巾或月事杯穿着时，有助防止渗漏，缔造心无旁骛的畅玩体验。 干爽体验 Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。 畅快练，轻松洗 该短裤与常规训练衣物的护理方式相同。 与同色系衣物一起机洗，洗完后立即取出晾晒，切忌在浸湿后留置于洗衣机内。 低温烘干，必要时低温熨烫。 无需干洗，无需使用柔顺剂或漂白剂。