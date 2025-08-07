Jordan Sport Leak Protection: Period
女子速干短裤
20% 折让
Jordan Sport Leak Protection: Period 女子速干短裤助你安心无忧，轻松驾驭日常挑战。 采用柔软轻盈面料，可随身体动作自如伸展；纤薄衬里，有助防止渗漏，让你随时随地畅动无负担。 匠心设计，让你格外安心。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HF9484-010
妥帖包覆，自信从容
纤薄衬里可支撑 3ml 的液体吸附， 搭配棉条、卫生巾或月事杯穿着时，有助防止渗漏，缔造心无旁骛的畅玩体验。
干爽体验
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
畅快练，轻松洗
该短裤与常规训练衣物的护理方式相同。 与同色系衣物一起机洗，洗完后立即取出晾晒，切忌在浸湿后留置于洗衣机内。 低温烘干，必要时低温熨烫。 无需干洗，无需使用柔顺剂或漂白剂。
产品细节
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。 腰头部分：58% 聚酯纤维/27% 锦纶/15% 氨纶。 里料拼接：62% 聚酯纤维/38% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：66% 聚酯纤维/34% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
